Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend schwächer

Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 993,48 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Micron Technology-Aktie bei 978,58 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1'001,55 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'838'919 Micron Technology-Aktien.

Bei einem Wert von 1'255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,32 Prozent. Bei einem Wert von 179,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 81,92 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,560 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,658 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 23.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 213,09 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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