Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 982,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Die Micron Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 978,58 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1'001,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'514'416 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Mit einem Zuwachs von 27,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 179,67 USD. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 81,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Micron Technology-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,560 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,658 USD aus. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 32,87 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 54.23 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.12.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2029 einen Gewinn in Höhe von 213,09 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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