Micron Technology Aktie News: Micron Technology springt am Abend an

Um 20:26 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,2 Prozent auf 930,78 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 935,80 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 913,66 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5'709'290 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 34,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,47 USD am 21.08.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 87,81 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,584 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,67 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 29.09.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 73,21 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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