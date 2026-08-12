Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag im Bullenmodus

Das Papier von Micron Technology konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 920,34 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Micron Technology-Aktie bei 931,00 USD. Bei 913,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 2'950'503 Aktien.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 36,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 113,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 87,67 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 24,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,68 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 345,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 29.09.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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