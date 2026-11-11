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11.11.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Mittwochabend deutlich an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 12,8 Prozent auf 817,67 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 12,8 Prozent auf 817,67 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 827,58 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 777,68 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4'069'723 Micron Technology-Aktien.
Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,60 USD ab. Mit einem Kursverlust von 76,45 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2027 175,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Micron Technology am 11.11.2026
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