Micron Technology Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochnachmittag mit Micron Technology ein

Das Papier von Micron Technology legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,3 Prozent auf 792,71 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 799,47 USD zu. Bei 777,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'907'355 Micron Technology-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Mit einem Zuwachs von 58,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Micron Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 54.23 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.32 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 23.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 175,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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