Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Freitagabend

Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 975,22 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Micron Technology-Aktie ging bis auf 967,50 USD. Mit einem Wert von 993,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'973'286 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 22,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 147,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 559,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 41.46 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.30 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Micron Technology möglicherweise am 28.09.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 73,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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