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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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11.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 973,85 USD abwärts.

Micron Technology
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Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 973,85 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'671 Punkten steht. In der Spitze büsste die Micron Technology-Aktie bis auf 967,50 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 993,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'440'604 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,87 Prozent. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,88 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 84,81 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,584 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41.46 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 30.09.2026 gerechnet. Am 28.09.2027 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 73,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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