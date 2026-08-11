Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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11.08.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagabend mit Kursverlusten
Die Aktie von Micron Technology gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 854,09 USD.
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 854,09 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'727 Punkten liegt. Bei 844,68 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 870,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4'114'028 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,47 USD ab. Mit einem Kursverlust von 86,71 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 41.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 345,72 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 29.09.2026 gerechnet.
Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 73,21 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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