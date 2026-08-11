Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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11.08.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 856,34 USD.
Die Micron Technology-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 856,34 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 852,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 870,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'879'910 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 46,55 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.08.2025 Kursverluste bis auf 113,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 86,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. In Sachen EPS wurden 24,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD in den Büchern standen.
Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 29.09.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,21 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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