Micron Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Micron Technology

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 714,66 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'507 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 699,78 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 719,35 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'046'118 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,60 USD ab. Mit einem Kursverlust von 73,05 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 30.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 23.12.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2027 auf 175,61 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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