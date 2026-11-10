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10.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Nachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 739,80 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 739,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'521 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Micron Technology-Aktie bis auf 745,58 USD. Bei 719,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'365'442 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 41,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,60 USD ab. Mit Abgaben von 73,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,87 USD, nach 2,83 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 11.32 Mrd. USD eingefahren.
Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2027 175,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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