Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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10.09.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology gibt am Abend nach
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,5 Prozent im Minus bei 981,23 USD.
Die Micron Technology-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 981,23 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Micron Technology-Aktie bis auf 973,56 USD. Bei 996,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'974'690 Micron Technology-Aktien.
Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 27,90 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,90 USD. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 606,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,584 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 24.06.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 345,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 30.09.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Micron Technology rechnen Experten am 28.09.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 73,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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