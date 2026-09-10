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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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10.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Nachmittag

Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Nachmittag

Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 989,02 USD.

Micron Technology
807.82 CHF -3.54%
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Um 16:28 Uhr fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 989,02 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'603 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Micron Technology-Aktie bis auf 982,17 USD ein. Bei 996,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'764'939 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,584 USD. Im Vorjahr hatte Micron Technology 0,460 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41.46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 30.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.09.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 73,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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