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09.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology schiesst am Nachmittag hoch
Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 729,00 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,7 Prozent auf 729,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Bei 730,49 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 703,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'493'749 Micron Technology-Aktien.
Bei einem Wert von 1'255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 41,91 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (192,60 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 73,58 Prozent Luft nach unten.
Am 30.09.2026 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 32,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.12.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 175,61 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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