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09.10.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kurseinbussen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kurseinbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 1'034,39 USD.

Micron Technology
861.55 CHF -3.87%
Kaufen Verkaufen

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 1'034,39 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'812 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Micron Technology-Aktie bis auf 1'017,00 USD. Bei 1'053,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2'234'959 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Micron Technology-Aktie somit 17,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.10.2025 bei 179,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,560 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,658 USD ausgeschüttet werden. Am 30.09.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,87 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 54.23 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 23.12.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 173,88 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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