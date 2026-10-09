Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Bei der Micron Technology-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 1'035,90 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'794 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'053,58 USD. Bei 1'033,24 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1'053,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 870'834 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 17,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,67 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 82,66 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,658 USD aus. Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 32,87 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 379,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 54.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11.32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2027 173,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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