Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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09.09.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Mittwochabend stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 1'024,49 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Micron Technology zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1'024,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'042,35 USD an. Bei 1'000,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 3'302'291 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2025 Kursverluste bis auf 131,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 87,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,584 USD je Micron Technology-Aktie. Am 24.06.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 41.46 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 345,72 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 30.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.09.2027 dürfte Micron Technology die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 73,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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