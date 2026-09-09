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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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09.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Mittwochnachmittag im Aufwind

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Mittwochnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Micron Technology zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 1'038,49 USD zu.

Micron Technology
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Um 16:28 Uhr wies die Micron Technology-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 1'038,49 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'645 Punkten steht. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 1'042,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'000,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'601'028 Micron Technology-Aktien.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Am 10.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 87,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,584 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.09.2027.

In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 73,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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