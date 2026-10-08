Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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08.10.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 1'039,52 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 1'039,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Bei 1'032,41 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'077,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'232'939 Micron Technology-Aktien.
Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,73 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,67 USD am 11.10.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 478,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,658 USD. Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 54.23 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 23.12.2026 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 173,88 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Micron Technology am 08.10.2026
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