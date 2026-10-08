Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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08.10.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Micron Technology
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 1'067,24 USD abwärts.
Die Micron Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 1'067,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'788 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'061,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1'077,61 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'208'852 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 17,59 Prozent zulegen. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,67 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 83,16 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,560 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,658 USD. Am 30.09.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 54.23 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 11.32 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 23.12.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 173,88 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Micron Technology am 08.10.2026
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