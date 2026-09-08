Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend höher

Das Papier von Micron Technology konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 1'019,66 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'041,02 USD. Mit einem Wert von 1'036,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 3'539'745 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 128,42 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Micron Technology-Aktie 694,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,584 USD aus. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 24.06.2026. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 41.46 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.09.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 73,37 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft

Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert