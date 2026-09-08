Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die Micron Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 1'018,60 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'680 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'041,02 USD. Bei 1'036,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'861'341 Micron Technology-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach oben. Bei 128,42 USD fiel das Papier am 09.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 87,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Am 24.06.2026 hat Micron Technology die Kennzahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.

Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 28.09.2027.

Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 73,37 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft

Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot

SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert