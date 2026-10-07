Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Mittwochabend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Micron Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 1'085,61 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 1'085,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. Bei 1'089,20 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'015,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'367'521 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 15,60 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,560 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,658 USD je Micron Technology-Aktie. Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.23 Mrd. USD im Vergleich zu 11.32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 173,88 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Micron-Aktie im Bullenmodus: Zündet jetzt die nächste Stufe des Milliarden-Wachstums?
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
07.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Mittwochabend (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|01.10.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Micron Technology am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.