Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 1'085,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. Bei 1'089,20 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'015,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'367'521 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 15,60 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 83,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,560 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,658 USD je Micron Technology-Aktie. Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.23 Mrd. USD im Vergleich zu 11.32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 173,88 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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