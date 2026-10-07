Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 1'040,60 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'774 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie sank bis auf 1'011,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'015,00 USD. Bisher wurden heute 1'293'104 Micron Technology-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 20,60 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 179,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,658 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,560 USD aus. Am 30.09.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 23.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2027 auf 173,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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