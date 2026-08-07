Micron Technology Aktie News: Anleger schicken Micron Technology am Abend ins Minus

Um 20:26 Uhr fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 872,17 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'739 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 847,19 USD. Mit einem Wert von 903,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'884'464 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 markierte das Papier bei 1'255,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 43,89 Prozent Luft nach oben. Bei 110,79 USD fiel das Papier am 08.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,30 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,584 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 24.06.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41.46 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.30 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 29.09.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2026 73,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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