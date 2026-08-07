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07.08.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

Micron Technology Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Micron Technology

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,6 Prozent auf 850,05 USD abwärts.

Micron Technology
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Um 16:28 Uhr fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,6 Prozent auf 850,05 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Micron Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 847,19 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 903,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'223'738 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 110,79 USD am 08.08.2025. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 86,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,460 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,584 USD. Am 24.06.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 345,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 9.30 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.09.2026 dürfte Micron Technology Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Micron Technology-Gewinn für das Jahr 2026 auf 73,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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