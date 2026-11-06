Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit Kursfeuerwerk

Das Papier von Micron Technology legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,6 Prozent auf 692,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'402 Punkten steht. Der Kurs der Micron Technology-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 724,77 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 708,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'846'732 Micron Technology-Aktien.

Am 26.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 1'255,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,60 USD am 22.11.2025. Abschläge von 72,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,713 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 32,87 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.23 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.12.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 175,61 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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