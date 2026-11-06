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06.11.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Nachmittag stark
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,3 Prozent auf 704,46 USD zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 704,46 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Bei 724,77 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 708,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'999'251 Micron Technology-Aktien den Besitzer.
Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 78,15 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 72,66 Prozent Luft nach unten.
Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,560 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 30.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 23.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 175,61 USD je Micron Technology-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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