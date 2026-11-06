Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Akku oder Kabel - was spart mehr Energie?
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Immobilieninvestments im Überblick: Chancen und Risiken von REITs und offenen Fonds
Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
ETF Sparplan

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Nachmittag stark

Micron Technology Aktie News: Micron Technology steigt am Nachmittag stark

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,3 Prozent auf 704,46 USD zu.

Micron Technology
566.71 CHF 4.08%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,3 Prozent auf 704,46 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Bei 724,77 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 708,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'999'251 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 78,15 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 72,66 Prozent Luft nach unten.

Für Micron Technology-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,560 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Micron Technology am 30.09.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 23.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 175,61 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie

Per App US-Aktien erwerben: Indiens Anleger stürmen zu NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.

Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien

Micron-Aktie im Gleichschritt mit SK hynix: Jim Cramers Bedenken und die Folgen für Anleger


Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Micron Technology Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

07.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
07.11.26 Logo WHS Rheinmetall: Rekordgewinn – warum stürzt die Aktie 16 % ab?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Micron Technology am 06.11.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
MÄRKTE EUROPA/Abgaben nach US-Technologie-Ausverkauf - DAX unter 26.000 Punkten

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.