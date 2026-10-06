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06.10.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology präsentiert sich am Dienstagabend fester

Micron Technology Aktie News: Micron Technology präsentiert sich am Dienstagabend fester

Die Aktie von Micron Technology zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 1'065,15 USD zu.

Micron Technology
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Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,1 Prozent auf 1'065,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'826 Punkten notiert. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1'074,24 USD aus. Bei 1'064,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'217'647 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 15,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,67 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 492,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,560 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,658 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 30.09.2026. Das EPS belief sich auf 32,87 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54.23 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Micron Technology einen Umsatz von 11.32 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Micron Technology am 23.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 173,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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