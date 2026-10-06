Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 1'067,58 USD zu.
Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1'067,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'820 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'074,24 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'064,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'095'011 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,67 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,658 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 32,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.23 Mrd. USD im Vergleich zu 11.32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 173,77 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
16:29
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Micron-Aktie nach Zahlen im Fokus: Umsatz und Gewinn über den Prognosen (finanzen.ch)