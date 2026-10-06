Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Micron Technology-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 1'067,58 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'820 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'074,24 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'064,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'095'011 Micron Technology-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Micron Technology-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach oben. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 179,67 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,658 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 32,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 2,83 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 54.23 Mrd. USD im Vergleich zu 11.32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 173,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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