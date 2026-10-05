Micron Technology Aktie News: Micron Technology tendiert am Abend tiefer

Die Micron Technology-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 1'063,61 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'055,69 USD. Bei 1'069,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 2'047'788 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei einem Wert von 179,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 83,11 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,560 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,658 USD. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 54.23 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.12.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 173,77 USD je Micron Technology-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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