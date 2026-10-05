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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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05.10.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology verliert am Nachmittag

Micron Technology Aktie News: Micron Technology verliert am Nachmittag

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 1'064,35 USD abwärts.

Micron Technology
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Kaufen Verkaufen

Die Micron Technology-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1'064,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'756 Punkten steht. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 1'055,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'069,57 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 910'387 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 15,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 83,12 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,560 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,658 USD aus. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,83 USD je Aktie generiert. Micron Technology hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 54.23 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Micron Technology-Gewinn in Höhe von 173,77 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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