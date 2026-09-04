Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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04.09.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 999,15 USD.
Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 999,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'714 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 1'007,34 USD. Bei 973,80 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 5'520'800 Micron Technology-Aktien gehandelt.
Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 20,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 118,53 USD. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 742,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Micron Technology gewährte am 24.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 30.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 155,39 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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