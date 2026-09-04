Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Micron Technology-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 991,51 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'726 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Micron Technology-Aktie bis auf 1'003,57 USD. Bei 973,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2'638'197 Micron Technology-Aktien.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.09.2025 bei 118,53 USD. Mit einem Kursverlust von 88,05 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Micron Technology-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,460 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,584 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent auf 41.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Micron Technology dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.09.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2027 155,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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