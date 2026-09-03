Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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03.09.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Donnerstagabend in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Micron Technology. Zuletzt fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 948,76 USD ab.
Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 948,76 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Micron Technology-Aktie bei 918,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 957,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'157'942 Micron Technology-Aktien.
Bei 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 32,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.09.2025 (117,30 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 87,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Micron Technology-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,584 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Micron Technology 0,460 USD aus. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,67 USD, nach 1,68 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Micron Technology im vergangenen Quartal 41.46 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 30.09.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.09.2027.
In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 155,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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