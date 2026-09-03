Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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03.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 934,61 USD.
Um 16:28 Uhr rutschte die Micron Technology-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 934,61 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'704 Punkten notiert. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 918,99 USD nach. Bei 957,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'534'076 Micron Technology-Aktien gehandelt.
Am 26.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1'255,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,28 Prozent. Am 04.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,30 USD. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 696,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,584 USD. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,67 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 41.46 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.30 Mrd. USD umgesetzt.
Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Micron Technology-Anleger Experten zufolge am 28.09.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Micron Technology-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 155,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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