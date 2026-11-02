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02.11.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend mit Einbussen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Montagabend mit Einbussen

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Micron Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,7 Prozent auf 843,40 USD abwärts.

Micron Technology
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Die Aktionäre schickten das Papier von Micron Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,7 Prozent auf 843,40 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'566 Punkten steht. Die Micron Technology-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 841,03 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 890,10 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Micron Technology-Aktien beläuft sich auf 2'754'916 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,80 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 192,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Micron Technology-Aktie liegt somit 337,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,720 USD. Im Vorjahr erhielten Micron Technology-Aktionäre 0,560 USD je Wertpapier. Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 379,27 Prozent auf 54.23 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.12.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 217,90 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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