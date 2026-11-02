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02.11.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Nachmittag

Micron Technology Aktie News: Micron Technology fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 876,17 USD.

Micron Technology
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Der Micron Technology-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 876,17 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Micron Technology-Aktie bis auf 870,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 890,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 931'653 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 1'255,00 USD markierte der Titel am 26.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 30,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 192,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Micron Technology-Aktie 78,02 Prozent sinken.

Nach 0,560 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,720 USD je Micron Technology-Aktie. Micron Technology liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 32,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54.23 Mrd. USD – ein Plus von 379,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 23.12.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2029 217,90 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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