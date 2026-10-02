Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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02.10.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Micron Technology. Die Micron Technology-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 1'076,46 USD nach.
Die Micron Technology-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 1'076,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'715 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Micron Technology-Aktie bisher bei 1'072,79 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'105,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3'989'531 Micron Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 1'255,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 179,67 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie.
Nach 0,460 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,637 USD je Micron Technology-Aktie. Am 30.09.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 32,87 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54.23 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 23.12.2026 erwartet.
In der Micron Technology-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 170,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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