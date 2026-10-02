Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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02.10.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Micron Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 1'089,68 USD.
Die Micron Technology-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 1'089,68 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. Im Tief verlor die Micron Technology-Aktie bis auf 1'082,37 USD. Bei 1'105,20 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'979'308 Micron Technology-Aktien umgesetzt.
Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. 15,17 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 179,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 83,51 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,637 USD belaufen. Am 30.09.2026 lud Micron Technology zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Micron Technology 54.23 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Micron Technology dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 23.12.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2027 170,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Micron Technology am 02.10.2026
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