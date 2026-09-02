Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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02.09.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Anleger greifen bei Micron Technology am Abend zu
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 945,81 USD.
Das Papier von Micron Technology konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 945,81 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 957,38 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 930,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'954'472 Micron Technology-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 1'255,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Micron Technology-Aktie 32,69 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,26 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 87,92 Prozent könnte die Micron Technology-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Micron Technology am 24.06.2026. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.46 Mrd. USD – ein Plus von 345,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 9.30 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 30.09.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Micron Technology veröffentlicht werden. Am 28.09.2027 wird Micron Technology schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Micron Technology ein EPS in Höhe von 155,39 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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