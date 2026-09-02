Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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02.09.2026 16:29:00
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Micron Technology gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Micron Technology-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 943,00 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 943,00 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 957,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 930,16 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'473'242 Micron Technology-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,09 Prozent hinzugewinnen. Bei 114,26 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Micron Technology-Aktie ist somit 87,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 24,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 41.46 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 9.30 Mrd. USD umgesetzt.
Die Micron Technology-Bilanz für Q4 2026 wird am 30.09.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.09.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 155,39 USD je Micron Technology-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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