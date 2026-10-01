Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 1'074,62 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'095,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'053,15 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 6'337'904 Aktien.

Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 165,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,884 USD. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.46 Mrd. USD – ein Plus von 266,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.12.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2027 163,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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