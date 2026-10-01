Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt
Die Aktie von Micron Technology gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 1'074,62 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die Micron Technology-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 1'074,62 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Micron Technology-Aktie bei 1'095,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1'053,15 USD. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 6'337'904 Aktien.
Am 26.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Micron Technology-Aktie. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 165,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 84,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,460 USD an Micron Technology-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,884 USD. Micron Technology veröffentlichte am 24.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41.46 Mrd. USD – ein Plus von 266,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Micron Technology 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.12.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass Micron Technology im Jahr 2027 163,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
01.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology zeigt sich am Donnerstagabend gestärkt (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Investoren zurückhaltend (AWP)
|
01.10.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Nachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt zu (AWP)
|
30.09.26
|Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt dennoch nur leicht zu (AWP)
|
30.09.26
|Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.09.26
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Micron Technology-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)