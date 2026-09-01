Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die Micron Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 932,80 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'631 Punkten steht. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 929,80 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 941,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'761'365 Micron Technology-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'255,00 USD an. 34,54 Prozent Plus fehlen der Micron Technology-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,75 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 äusserte sich Micron Technology zu den Kennzahlen des am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,67 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,68 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Micron Technology in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 41.46 Mrd. USD im Vergleich zu 9.30 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Micron Technology wird am 30.09.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.09.2027 dürfte Micron Technology die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 155,39 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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