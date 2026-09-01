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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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01.09.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Micron Technology. Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 937,06 USD abwärts.

Micron Technology
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Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 937,06 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'655 Punkten notiert. Der Kurs der Micron Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 929,80 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 941,12 USD. Von der Micron Technology-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'271'110 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2026 auf bis zu 1'255,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (114,26 USD). Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 720,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Micron Technology-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,584 USD aus. Die Zahlen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Micron Technology am 24.06.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Micron Technology 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent auf 41.46 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Micron Technology wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 30.09.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.09.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Micron Technology-Aktie in Höhe von 155,39 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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