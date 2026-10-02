Micron Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Micron Technology veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9718.43 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 710.98 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 464.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14’213.32 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80’167.48 Milliarden ARS ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 21289.32 ARS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micron Technology 1665.24 ARS je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Micron Technology im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 365.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190’736.03 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 41’003.57 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch