Micron Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Micron Technology hat am 30.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 32.87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Micron Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 2.83 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 379.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.23 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 11.32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 74.33 USD beziffert. Im Vorjahr waren 7.59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 133.19 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Micron Technology 37.38 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch