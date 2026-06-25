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KI-Profiteur 25.06.2026 20:14:00

Micron Technology-Aktie springt auf Rekordhoch: Mega-Gewinnexplosion sorgt für Euphorie

Micron Technology-Aktie springt auf Rekordhoch: Mega-Gewinnexplosion sorgt für Euphorie

Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

Micron Technology
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Beim US-Speicherchip-Spezialisten Micron läuft es weiter glänzend. Der KI-Boom sorgt für extrem hohe Wachstumsraten, sprudelnde Gewinne und hervorragende Aussichten. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten deutlich und auch der Ausblick auf das Schlussquartal fiel besser als erwartet aus. Analysten lobten zudem, dass Micron mit vielen wichtigen Kunden langfristige Verträge abgeschlossen hat. Die Micron-Aktien steuern auf ein weiteres Rekordhoch zu.

Micron-Aktien setzen dank der überzeugenden Zahlen und eines optimistischen Ausblicks ihren Höhenflug fort. So legt die Aktie am Donnerstag zeitweise 17,36 Prozent auf 1.230,50 US-Dollar zu. Im Handelsverlauf wurde sogar ein neues Allzeithoch erreicht.

Die Micron-Aktien gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Titeln. Seit Juni 2025 zogen sie bis zum Schlusskurs am Mittwoch um mehr als 700 Prozent an - das heisst, der Börsenwert hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch lag dieser bei knapp 1,2 Billionen Dollar.

Damit zählt Micron zu den zehn wertvollsten US-Konzernen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen. Bei einem vorbörslich indizierten Anstieg um fast ein Fünftel würde der Börsenwert um rund 200 Milliarden Dollar anziehen. Das wäre mehr als der deutsche Softwarehersteller SAP derzeit an der Börse insgesamt wert ist.

Zahlreiche Analysten hoben nach den am Mittwochabend veröffentlichten Zahlen und Prognosen ihre Kursziele an. So erhöhte zum Beispiel Srini Pajjuri von der kanadischen Bank RBC seins um ein Viertel auf 1.500 Dollar. Sowohl die Resultate für das vergangene als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen deutlich über seinen jüngst schon angehobenen Schätzungen. Noch wichtiger seien aber die langfristigen Verträge mit 16 Kunden, darunter zwei Hyperscalern, welche rund ein Viertel des Konzernumsatzes abdeckten.

Die vereinbarten Mindestpreise sollten die Bruttomargen deutlich über die bisherigen Spitzenwerte von gut 61 Prozent steigen lassen. Er ist wie der Grossteil der Experten mit Blick auf die weitere Entwicklung der Aktien positiv gestimmt. 50 der 55 von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Analysten empfehlen das Papier zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel kletterte nach den Zahlen um rund 70 Dollar auf mehr als 1.300 Dollar.

Dank der hohen Nachfrage infolge des KI-Booms schnellte der Umsatz im dritten Quartal (per 28. Mai) im Vergleich zum Vorquartal um fast drei Viertel auf rund 41,5 Milliarden Dollar (36,5 Mrd Euro). Vor einem Jahr hatte der Umsatz noch bei 9,3 Milliarden Dollar gelegen. Im vierten Geschäftsquartal rechnet Micron in der Mitte der angegebenen Spanne mit einem Umsatz von rund 50 Milliarden Dollar.

Zudem soll auch der Gewinn weiter anziehen. Im dritten Quartal verdiente Micron unter dem Strich 28,2 Milliarden Dollar und damit etwa doppelt so viel wie in den drei Monaten davor. Bereinigt um Sondereffekte sei der Gewinn je Aktie um etwas mehr als 100 Prozent auf knapp 25 Dollar geklettert. Im laufenden vierten Geschäftsquartal soll der Wert in der Mitte der Spanne auf rund 31 Dollar zulegen.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch mit Material von AWP

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