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14.10.2026 06:37:00
MICRON MACHINERY stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MICRON MACHINERY veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 110.50 JPY gegenüber 63.99 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 2.43 Milliarden JPY gegenüber 1.65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 241.14 JPY. Im letzten Jahr hatte MICRON MACHINERY einen Gewinn von 162.52 JPY je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat MICRON MACHINERY im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 10.45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.18 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 5.78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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